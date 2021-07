CFR Cluj a mai reusit o lovitura pe piata transferurilor

"Bun venit in familia CFR, Ulrich Meleke!Cluburile CFR 1907 Cluj si FC Botosani au ajuns la un acord privind transferul definitiv al jucatorului Ulrich Meleke (22 de ani).Anterior experientei din nordul Moldovei, fundasul central originar din Coasta de Fildes a evoluat pentru echipele Ekenas IF (Finlanda), Hapoel Bnei Lod (Israel) si KPV (Finlanda).Mult succes in culorile clubului nostru, Ulrich, bonne chance!", a fost mesajul postat pe pagina oficiala de Facebook a campioanei Romaniei.