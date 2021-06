CFR Cluj l-a transferat pe unul dintre cei mai talentati fotbalisti din Liga 1

"Cluburile CFR 1907 Cluj si Soimii Lipova au ajuns la un acord privind transferul definitiv al mijlocasului Denis Alex Rusu. In varsta de 20 de ani, Rusu a evoluat in sezonul precedent pentru UTA Arad, sub forma de imprumut de la Soimii Lipova", se arata pe site-ul gruparii clujene.UTA Arad a anuntat joi despartirea de 11 jucatori , intre care si Denis Rusu.