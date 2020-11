CFR merge pe Stadio Olimpico sa se dueleze din nou cu AS Roma in grupele Europa League dupa 10 ani

Din pacate, entuziasmul de atunci nu mai face parte din peisajul actual din Gruia. Vestiarul CFR-ului este puternic zbuciumat, dupa ce atat patronul echipei, cat si antrenorul, au lansat mesaje drastice dupa ce echipa a fost invinsa duminica, pe teren propriu, scor 1-2, in fata celor de la Gaz Metan Medias. In ochii specialistilor, atmosfera de la echipa a scazut dramatic sansele de reusita. CFR Cluj are o cota de 7.25 la victorie, care, la prima vedere, poate sa para ca este una dintre numeroasele promotii Superbet Dan Petrescu, fiind suspendat, a vazut meciul din tribune. La finalul partidei, tehnicianul a acuzat arbitrajul si si-a anuntat intentia de a pleca."Nici eu nu mai vreau sa stau la echipa, ca sigur nu avem nicio sansa. Dupa meciul cu Roma, vine pauza si vreau sa plec si eu. M-am saturat! Ma duc, gata! Imi iau la revedere de la toata lumea.Vreau sa-mi iau si eu o pauza, ca nu mai pot. Sa vina altcineva sa faca fata la tot, nu numai la arbitraj, ca nu numai asta e problema. Sa vina altcineva si sa ma lase pe mine sa ma mai odihnesc.Oricum, nu trebuie sa dam noi vina pe arbitri, ca am ratat si noi ca prostii. Cu arbitrii eu stiu ca nu avem nicio sansa anul asta, asa ca nu mai are rost sa mai mergem pe la meciuri.Aici s-a facut performanta cat timp am fost ascultat si mi s-au adus ce fotbalisti am cerut. Acum nu s-au adus, desi sunt jucatori liberi de contract care asteapta," a declarat antrenorul celor de la CFR Cluj Patronul Nelutu Varga a avut insa o reactie si mai vehementa, anuntand ca echipa sa nu se va prezenta la urmatorul meci din campionat."Ne-au sabotat, nu mai facem parte din Liga 1. Am dat ordin sa nu mai jucam! De la Roma mergem direct la Cluj, nu mai mergem la Bucuresti. Asta e ordinul meu, sa nu mai bagam echipa", a afirmat Nelutu Varga, la LookSport+.Fostul mare arbitru Adrian Porumboiu i-a dat dreptate lui Dan Petrescu , spunand ca la meciul dintre CFR si Gaz Metan a "vazut un arbitraj care n-ar trebui sa existe nicaieri in lumea asta", insa aceasta reactie nu a calmat deloc spiritele.Jurnalistii de la GSP sustin ca relatia dintre patron si antrenor s-a deteriorat ireparabil dupa ce Dan Petrescu a lansat iarasi sageti catre patron cu privire la faptul ca nu i-au fost adusi jucatorii de care are nevoie si si-a anuntat plecarea de la echipa. Sursa citata a reprodus ce ar fi spus Nelutu Varga in acest context:"Se plange (n.r. Dan Petrescu) de jucatori, dar cred ca i-am adus 47 de fotbalisti la echipa. M-a pus sa-l aduc pe Chipciu, am facut un efort financiar imens pentru Romania si cat l-a folosit pe Chipciu? Il tine numai prin tribuna. Pe Pereira la fel, alt fotbalist care ar trebui sa joace si nu prea joaca. Se plange de stoperi, ca n-are, dar deja e pe drum un stoper! Numai sa se planga stie!Daca e suparat ca nu s-au investit bani, atunci sa spuna public si cati bani a incasat in 2019 si 2020! Cred ca daca punem salariul si toate primele, de Europa si toate celelalte bonusuri, ajunge la vreo 2,5 milioane de euro", le-ar fi spus Nelutu Varga apropiatilor.Suporterii care spera totusi intr-un miracol nu sunt obligati sa mizeze anticipat pe favoritii lor, ci pot sa astepte sa vada care este atmosfera din primele minute ale jocului, pentru ca mai apoi sa joace pariuri sportive live , daca considera ca jocul echipei conduse de Dan Petrescu le-ar putea umple buzunarele.Echipa condusa de Paulo Fonseca este neinvinsa in ultimele 7 partide si pare sa traverseze o forma buna, insa este foarte probabil ca multi titulari sa fie odihniti in meciul contra CFR-ului.