Veste soc din Anglia privind finala Champions League de la Istanbul. Unde ar putea fi mutat meciul Chelsea - Manchester City

Conform legislatiei in vigoare, daca cele doua echipe (plus fanii care vor dori sa asiste la meci, aproximativ 12.000) se vor deplasa in Turcia, atunci la intoarcere va fi impusa masura carantinarii de 10 zile.In aceste conditii, finala suta la suta englezeasca din Champions League s-ar putea disputa intr-un alt oras. Prima varianta a aparut chiar din Regat, Birmingham oferindu-se sa gazduiasca partida pe stadionul echipei Aston Villa.