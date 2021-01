Echipa Chelsea Londra are un nou antrenor. Cine i-a luat locul lui Frank Lampard

Tuchel a devenit primul antrenor german al echipei londoneze. El a semnat un contract pe un an si jumatate, cu posibilitate de prelungire."Multumesc conducerii clubului Chelsea pentru increderea in mine si in staful meu. Cu totii respectam mult activitatea lui Frank Lampard si ceea ce a lasat el la Chelsea. In acelasi timp, abia astept sa imi vad jucatorii si sa concurez in cel mai captivant campionat . Sunt recunoscator ca fac parte acum din familia Chelsea. Este extraordinar", a declarat tehnicianul. Chelsea Londra s-a despartit luni de antrenorul Frank Lampard . Tuchel a antrenat ultima data formatia Paris Saint-Germain.Citeste si: Mesajul sfasietor trimis de Vanessa Bryant la 1 an de la disparitia lui Kobe si a fiicei Gianna