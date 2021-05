Senzational. Antrenorul lui Chelsea a avut prima intalnire cu patronul Abramovic: "A fost cel mai bun moment"

De la numirea lui in ianuarie ca antrenor principal, Tuchel a avut prima intalnire cu patronul Roman Abramovic abia dupa finala de sambata, de la Porto, pe gazonul Stadionului Dragao."Nu sunt nici macar suta la sigur, dar poate ca am un nou contract acum. Se poate, managerul meu a spus ceva despre asta, dar nu stiu. Deci, sa verificam mai intai acest lucru. Am vorbit cu patronul chiar acum pe teren, acesta a fost cel mai bun moment pentru o prima intalnire. Sau cel mai rau, pentru ca de acum inainte nu poate decat sa se inrautateasca.Vom vorbi maine si asteptam cu nerabdare acest lucru. Il pot asigura ca voi ramane infometat de trofee, ca vreau titlul urmator si ma simt absolut fericit, ca parte a unui club cu adevarat ambitios, o parte puternica a unui grup puternic.Asa ca va fi frumos sa-l cunosc putin mai de aproape. Suntem in contact, dar nu personal, el stie ce se intampla direct de la mine. Dar acum este frumos sa-l cunosc", a spus Tuchel in conferinta de presa.Cand l-a inlocuit pe Frank Lampard, in ianuarie, Tuchel a semnat un contract pe 18 luni si acum doreste unul pana in 2023. De la venirea lui pe Stamford Bridge, Chelsea a prins locul 4 in campionat , de Champions League, si a castigat Cupa Angliei si Liga Campionilor.Trei meciuri a jucat Chelsea cu Manchester City , campioana din Premier League, de la venirea tehnicianului german si le-a castigat pe toate.Golul a fost marcat de Havertz, in minutul 42. Chelsea si-a mai adjudecat trofeul in 2012.