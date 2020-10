Chindia Targoviste, a treia victorie la rand in Liga 1. Trupa lui Sandoi a castigat cu Gaz Metan in inferioritate numerica

Conform news.ro, golul a fost marcat de Florea, in minutul 47. In minutul 57, de la gazde a fost eliminat Dumitrascu. Pentru echipa antrenata de Emil Sandoi e al treilea succes la rand in actuala editie de campionat , targovistenii urcand provizoriu pe locul 4 in clasament.Chindia: Aioani - C. Dinu (Negrea '66), Pitian, Fomba, M. Ionita - Negut, Rata, Dumitrascu, Yameogo (Atanase '90+3) - D. Popa, Florea (Berisha '61). Antrenor: Emil SandoiGaz Metan: Buzbuchi - Butean, Larie (Sambu '88), Baco, Velisar - Matias - R. Romeo (Chamed '56), Deaconu (Pambou '56), Valente, P. Costea (Manuel '24) - D. Cardoso. Antrenor: Jorge CostaCartonase galbene: Rata '49, Aioani '90+2 / Costea '14, Manuel '55Arbitri: Viorel Nicusor Flueran - Mircea Orbulet, Marius Badea - Iulian DimaObservator: Alexandru Deaconu