Echipa lui Hagi, aproape salvata de la retrogradare dupa victoria impotriva Chindiei. Cum se prezinta clasamentul din play-out

Au marcat: Chitu '55, Jo Santos '84.0-1, min. 55: Boboc a avut o incursiune frumoasa pe partea dreapta, a patruns in careu de-a lungul liniei de fund a terenului si i-a centrat perfect lui Chitu, care a marcat cu capul de la un metru, doi de poarta;0-2, min. 84: Jo Santos a marcat cu un sut deviat de la aproximativ zece metri, dupa o faza confuza in careul gazdelor, in urma unui corner.Au evoluat echipele:Chindia: D. Moldovan - Martac, C. Dinu, Celea, Kocici - Negut (Corbu '86), Rata, Dumitrascu, A. Serban (D. Florea '61) - D. Popa, Neicutescu (Atanase '77). Antrenor Emil Sandoi;Viitorul: Cojocaru (Cabuz '86) - R. Gradinaru (Pedroso '56), Mladen, Dobrosavlevici, Boboc - A. Ciobanu, Artean, Grameni (C. Matei '56) - Chitu, G. Ganea (Tsoumou '46), Jo Santos. Antrenor Catalin Anghel.Cartonase galbene: -Arbitri: Radu Petrescu - Octavian Sovre, Mircea Grigoriu - Iulia Dima;Observator de arbitri : Sorin Boca.Clasamentul play-out-ului: 1. Chindia Targoviste - 35 de puncte, 2. FC Arges - 31, 3. Gaz Metan Medias - 29, 4. FC Viitorul - 29, 5. UTA - 28, 6. Dinamo - 27, 7. Astra Giurgiu - 24, 8. FC Voluntari - 24, 9. Poli Iasi - 20. 10. FC Hermannstadt - 20.