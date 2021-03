Capitanul nationalei Romaniei, dupa esecul cu Germania: "Am scapat bine doar cu un gol primit. Sunt obosit"

"E clar ca am avut de suferit impotriva unei echipe foarte puternice, dar cred eu ca pe alocuri am avut si noi momente bune si am fi putut, cu putina sansa, sa scoatem un rezultat bun. Dar nu s-a putut, trebuie sa continuam cu atitudinea cu care am terminat aceasta partida si sa castigam celelalte jocuri. Era clar ca trebuia sa alergam mult, am avut in fata noastra campioni si a fost greu. E adevarat ca am avut mult de alergat, dar am avut o atitudine buna zic eu.Stiam ca ne asteapta un meci greu, pentru ca Germania are in componenta sa numai jucatori foarte buni. Sunt un grup puternic chiar daca in ultimii doi ani nu au avut evolutii extraordinare. Eu sunt obosit, am avut mult de alergat dupa atacantii lor, dar pana la urma cred ca am scapat bine doar cu un gol primit", a declarat Chiriches la postul Pro Tv.Capitanul echipei nationale este convins insa ca Romania va putea castiga celelalte partide din grupa daca va avea aceeasi atitudine din partida cu Germania: "Daca vom continua cu aceeasi atitudine si cu daruirea din acest joc cred ca putem sa castigam restul jocurilor. Cred ca este clar obiectivul nostru, sa terminam pe locul doi. Am fi vrut mai multe in acest joc, nu s-a putut, e clar ca Germania e favorita grupei si noi speram sa terminam pe locul doi".In urmatorul meci din preliminarii, prima reprezentativa va intalni, miercuri, la Erevan, selectionata Armeniei.Romania se mai afla in grupa cu Macedonia de Nord, Islanda si Liechtenstein. La CM 2022 se califica direct primul loc din grupa, locurile secunde urmand sa dispute baraje. Ultima Cupa Mondiala la care a participat Romania a fost cea din 1998, din Franta.Citeste si: