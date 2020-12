Chiriches si Tatarusanu, martori la un moment istoric in Italia. S-a dat cel mai rapid gol din toate timpurile

Imediat dupa fluierul de start al partidei, rossonerii s-au repezit in linie dreapta spre poarta adversa, iar Rafael Leao, servit de mijlocasul turc Hakan Calhanoglu, a deschis scorul dupa sase secunde de joc.Pana duminica, golul cel mai rapid din istoria Serie A a fost reusit de Paolo Poggi, care a deschis scorul pentru Piacenza in meciul cu Fiorentina , pe 2 decembrie 2001, dupa 8 secunde de joc.Folosit cel mai adesea pe flancul stang in acest sezon la Milan, Rafael Leao a fost titularizat sambata in centrul atacului in absenta golgheterului Zlatan Ibrahimovic, accidentat la gamba, dar si a inlocuitorului obisnuit al acestuia, Ante Rebic, si el accidentat.Fundasul Vlad Chiriches a fost rezerva la Sassuolo, la fel ca portarul Ciprian Tatarusanu la Milan.Citeste si: Ariana Grande a fost ceruta in casatorie. Cum arata inelul de logodna si cu ce se ocupa viitorul sot al artistei