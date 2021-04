Jaf armat la casa lui Chris Smalling de la Roma. Hotii i-au pus pistolul la tampla fotbalistului si l-au obligat sa le dea Rolexul

Smalling, sotia sa si fiul lor in varsta de doi ani dormeau in momentul in care in locuinta lor din Roma au patruns trei barbati inarmati si mascati. Cei trei l-au obligat pe fotbalist sa deschida seiful si sa le dea un Rolex, bijuterii si alte obiecte pretioase.Sotia jucatorului a sunat la politie la ora 05:00 dimineata.Smalling nu a facut parte din lotul echipei AS Roma pentru meciul de joi cu Ajax Amsterdam , din cauza unei accidentari.