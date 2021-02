Un fost selectioner al Romaniei, dorit de un club legendar al Europei. Tehnicianul n-a mai antrenat de 4 ani

Fenerbahce a pierdut teren in lupta pentu titlu, dupa doua infrangeri suferite in ultimele trei etape, scoruri 0-1 cu Galatasaray si cu Goztepe.Fener ocupa locul 3, cu 51 de puncte, dupa rivalele Galatasaray, 55 de puncte, si Besiktas, tot 51 de puncte si un meci mai putin, dar cu golaveraj mai bun.Presa turca estimeaza ca un nou esec, duminica, in meciul de la Trabzonspor, din etapa a XXVII-a a SuperLig ii va fi fatal lui Erol Bulut, care va fi demis. Daum, 67 de ani, este unul dintre numele vehiculate pentru a prelua echipa turca. Tehnicianul german nu a mai antrenat dupa ce s-a despartit de nationala Romaniei, la 14 septembrie 2017."Nu am primit nicio oferta oficiala pana in acest moment", a declarat Daum presei turce.Christoph Daum a antrenat Fenerbahce de doua ori, intre 2003 si 2006, cand a castigat de doua ori titlul, si in sezonul 2009/2010.Daca va deveni antrenorul lui Fener, Daum va avea ocazia de a-l antrena pe compatriotul sau Mesut Ozil, transferat in ianuarie de echipa turca de la Arsenal Londra Citeste si: