Clipe de panica la meciul Viitorul - Craiova. Accidentare grava la cap pentru Alex Cicaldau

In minutul 2, la un duel aerian pentru minge, jucatorul Craiovei a fost lovit cu duritate din spate de Andrei Artean. Comotionat, Alex Cicaldau a cazut la pamant, oferind mari emotii celor prezenti in arena.Dupa mai multe minute de ingrijiri medicale, Cicaldau si-a revenit si a fost capabil sa urmareasca restul partidei din tribune, urmand sa fie supus ulterior unor investigatii medicale. In schimb, Viitorul a rmas in inferioritate numerica, arbitrul luand decizia de a-l elimina pe Artean.