VIDEO "Au fost imparatul Dobrin, regele Balaci si restul". Cine a fost cel mai bun fotbalist roman

Talent innascut, Dobrin a murit in 2007 si cu regretul ca nu a jucat niciun minut la Campionat Mondial de Fotbal din 1970, din Mexic. El a fost convocat in lotul Romaniei, insa antrenorul echipei nationale din acea vreme, Angelo Niculescu, a considerat ca Dobrin nu era pregatit pentru a face fata la turneul final."Din pacate, in Mexic, Dobrin a avut probleme cu disciplina. Lipsea noptile, asa ca Pisti Kovaci (n.r. pe atunci in staff-ul federal) i-a organizat un flagrant. S-a culcat in patul lui Dobrin si l-a asteptat sa apara.Cand Dobrin a ajuns in camera, era deja dimineata. N-a mai avut ce face, a recunoscut. A fost exclus din lot, dar a ramas cu echipa in Mexic", spunea intr-un interviu, Angelo Niculescu, pentru Libertatea.Dobrin a cucerit de doua ori campionatul cu FC Arges, a fost cel mai bun jucator roman de trei ori si a jucat 409 meciuri in prima liga, unde a inscris 111 goluri . "Gascanu" are si 48 de selectii in echipa nationala , pentru care a inscris 6 goluri.SURSA VIDEO: Youtube / Alex VintilaIdolul unei intregi regiuni si nu numai, Ilie Balaci a fost zeu in Oltenia. Nascut la Craiova, "Minunnea Blonda" a fost liderul unei echipe care a dominat Romania la inceputul anilor 80. Are trei titluri de campion cu Universitatea Craiova , insa cariera sa s-a incheiat brusc din cauza unor accidentari.Considerat cel mai tehnic jucator roman din istorie, Balaci a ratat transferuri la Fiorentina si Bayern Munchen . Tot regimul comunist a fost cel care a pus piedica in calea transferurilor.Balaci are 347 de jocuri in Liga 1 , unde a inscris 84 de goluri. Olteanu a jucat si pentru echipa nationala de 65 de ori si are 8 goluri.S-a stins din viata la fel de prematur, cum si-a incheiat si cariera. Ilie Balaci a murit in 2018, la varsta de de 62 de ani.SURSA VIDEO: Youtube / Norman HopkinsHagi este idolul Romaniei moderne, omul care pus echipa nationala pe harta marilor puteri din fotbalul mondial.Romania impreuna cu Hagi au ajuns pana in sferturile de finala ale Campionatului Mondial din SUA, in 1994. Romanul este nominalizat de FIFA printre cei mai buni 100 de fotbaliti din istorie.Hagi este singurul fotbalist roman care a jucat si pentru Real Madrid si pentru Barcelona Idol in Romania, cat si Turcia. Ca fotbalist al lui Galatasaray , romanul a castigat cu echipa turca si CUPA UEFA si Supercupa Europei."Eu spun ca la fotbal au fost << imparatul >> Dobrin, << regele >> Balaci si restul. Balaci peste Hagi", declara Danut Lupu la un moment dat.SURSA VIDEO: Youtube /Black Rj