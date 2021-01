Cine e noul manager sportiv de la Dinamo. A fost acuzat de constituirea unui grup infractional organizat

Membru DDB, Marius Adrian Nicolae a fost manager sportiv la Universitatea Cluj si la Petrolul Ploiesti , iar in strainatate a activat la clubul chinez Guangzhou R&F.Marius Adrian Nicolae a avut un rol important in perioada in care Petrolul Ploiesti a castigat Cupa Romaniei dupa o pauza de 18 ani in Romania si a ajuns, de doua ori consecutiv, pana in play-off-ul Europa League."Este o zi importanta pentru mine si ma bucur ca pot sustine Dinamo si dintr-o pozitie oficiala. Pana acum am facut-o cu inima doar din stadion sau din fata televizorului, ca membru DDB. Sper ca impreuna cu toata suflarea dinamovista sa salvam acest club atat din punct de vedere financiar, cat si sportiv", a declarat Marius Adrian Nicolae pentru www.fcdinamo.ro.Adrian Nicolae are un trecut controversat, in special din perioada in care a activat la Petrolul. Astfel, dupa ce la Ploiesti au ajuns in 2012 la "pachet" 11 jucatori de la Universitatea Cluj, procurorii l-au trimis in judecata pe Nicolae, alaturi de alte persoane, pentru constituirea unui grup infractional organizat. Noul manager de la Dinamo a fost insa achitat anul trecut.Citeste si: FOTO Cea mai buna prietena a Biancai Andreescu e o tenismena fotomodel. Cat de apropiate sunt cele doua