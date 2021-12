Cine e tânărul fotbalist român care a debutat în campionatul Spaniei. A crescut 10 ani la Real Madrid!

Alexandru Ţîrlea, internaţional under 21, a debutat, sâmbătă, în LaLiga, el evoluând în ultimele minute ale meciului Rayo Vallecano – Deportivo Alaves, scor 2-0.

În vârstă de 21 de ani, crescut 10 ani la Real Madrid, Ţîrlea a fost trimis pe teren de antrenorul Javier Calleja în minutul 76 al partidei, când scorul era deja 2-0 pentru adversari. Alexandru Ţîrlea, care în această toamnă a fost convocat de Florin Bratu la naţionala U21 a României, l-a înlocuit pe Martín Aguirregabiria şi a evoluat fără trac în linia defensivă alături de Alberto Rodríguez Baró „Tachi” şi căpitanul Víctor Laguardia Cisneros.

După 17 partide disputate în actualul sezon din La Liga, Deportivo Alavés, echipa românului Alexandru Ţârlea, se află pe locul 17, şi mai are de disputat un meci în acest an, marţi, 21 decembrie, în deplasare, cu Villarreal.

Alexandru Ţîrlea e născut în Spania, a început fotbalul la vârsta de 8 ani, la R.S.D Alcala, iar doi ani mai târziu a ajuns la juniorii lui Real Madrid. Aici a petrecut 10 ani, cu pauză de un an, când a fost împrumutat la Salamanca. Din vara lui 2020 este jucătorul lui Deportivo Alaves.

“Toată viaţa am trăit în Spania, părinţii mei s-au mutat acolo înainte de a mă naşte eu. Totuşi, m-au învăţat şi limba română. La Real Madrid am întâlnit jucători cu mare calitate, care m-au ajutat să mă dezvolt. Sunt sigur că perioada petrecută acolo mă va ajuta în carieră, am dobândit acolo spiritul de învingător pe care doar un club mare ţi-l poate insufla”, declara Alex Ţîrlea pentru FRF TV în urmă cu două luni.

