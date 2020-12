Cine va fi antrenorul Craiovei. Patronul Mihai Rotaru nu mai lasa loc de speculatii. Ramane sau nu Corneliu Papura?

"Am vazut in ultimul timp ca am negociat cu Walter Zenga , cu Edi Iordanescu, inainte sa ajunga la CFR, cu Dan Petrescu , cu Sumudica. Noi nu am discutat cu niciunul dintre acesti antrenori , nu s-a pus problema. Noi ne dorim sa mergem mai departe cu actualul staff tehnic, poate imbunatatit pe anumite zone. Sunt lucruri interne, ne dorim sa imbunatatim anumite componente din cadrul departamentului tehnic, in sensul de a fi mai buni pe anumite zone. Dorinta noastra este sa ramanem cu acelasi staff tehnic cel putin pana la finalul sezonului 2020/2021. Am mai spus-o o data si si-a dat demisia (n.r. - Papura) dupa o saptamana. Domnul Benga o sa faca parte, incepand cu 2 ianuarie sau din 28 decembrie, cand ne reunim, din staff-ul nostru. Noi incercam sa schimbam antrenorul doar daca nu-si face meseria, daca este nepregatit, daca nu-si face programul, daca nu isi da interesul si daca nu este profesionist. Acum trei ani, cred ca dupa Devis Mangia imediat, am vrut sa-l punem pe Mirel Radoi antrenor, dupa care am vrut sa-i dam pe mana toata academia, inainte sa ajunga la tineret. Noi pe Mirel Radoi il respectam, credem ca va fi un antrenor foarte bun, mai ales ca este din zona, de acolo, pentru ca stiti foarte bine ca ne dorim sa fim Athletic Bilbao de Oltenia. Credem ca intr-o zi va veni", a declarat Rotaru, la DigiSport.Finantatorul oltenilor spune ca echipa evolueaza in acest moment la 60 la suta din potential si a lasat sa se inteleaga ca aceste probleme sunt de ordin fizic."Cred ca daca aveam aceeasi abordare cu FCSB -ul, astazi eram pe primul loc, pentru ca noi, intr-adevar, nu puteam sa ducem mai mult de 60 de minute, asta au stiut-o si FCSB-ul si CFR-ul. Doar ca la meciul cu CFR, Papura a schimbat strategia. Nu sunt nemultumit (n.r. - de preparatorul fizic), cred in el ca este un profesionist suta la suta, dar in acest moment nu suntem o echipa care sa putem sa ne batem, sa jucam pe presing. Daca suntem onesti, 60 de minute noi am fost putin - e adevarat doar putin - mai buni decat FCSB, pana la golul al doilea. Trebuia sa fie 6-0 pentru ei in repriza a doua, dar la pauza un scor corect era 3-1 pentru noi. Pentru noi a fost rusinos. Toata echipa evolueaza la un nivel de 60 la suta, asta este evaluarea noastra in acest moment. Credem ca dupa aceasta pauza, daca o gestionam foarte bine, putem creste", a precizat el.Rotaru a afirmat ca la echipa vor veni maximum trei jucatori noi si a dezvaluit ca a ofertat un fotbalist de la Dinamo , inainte de incheierea perioadei precedente de transferuri."Vor veni maximum trei jucatori. Nu ma intrebati pozitiile ca nu vi le voi spune. (n.r. - daca este interesat de vreun jucator de la Dinamo) Nu discutam de jucatorii altor echipe, nu discutam in general de jucatori, mai ales de cei sub contract. Noi am facut o oferta de 200.000 de euro, pe 4 octombrie, pentru un jucator de la Dinamo si ne-a fost refuzata. Vorbesc de o oferta oficiala catre spanioli. Am intrebat care e motivul, daca e suma prea mica sau pentru ca nu vor sa vanda catre noi si au zis ca ambele. Vom incerca sa aducem jucatorii pana la primul meci oficial. Ii avem in vizor, am demarat discutiile, sunt mixt (n.r. - si din tara si de afara). Vor pleca unul sau doi jucatori", a spus el.CFR Cluj a terminat la egalitate, scor 0-0, meciul disputat marti, pe teren propriu, cu CS Universitatea Craiova, in etapa a XV-a a Ligii I. Aceasta a fost ultima partida a anului in primul esalon.FCSB a terminat turul campionatului pe primul loc, cu 34 de puncte, echipa urmata de U Craiova, cu 32 de puncte, si de CFR Cluj, cu 31 de puncte.