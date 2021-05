Ciprian Deac explica suprematia CFR-ului in fotbalul romanesc: "Avem in ADN-ul nostru sa fim campioni"

"Este bucurie foarte mare, am muncit un an de zile, numai noi stim cat am suferit si Dumnezeu ne rasplateste. Cred ca am castigat campionatul pe merit, echipa asta merita tot ce este mai bun.Avem in ADN-ul nostru sa fim campioni si asta se vede. Am demonstrat ca inca mai avem foame si cred ca la anul tot noi vom fi principala pretendenta la titlu", a declarat Deac, care are sase titluri de campion cu CFR.Unica reusita a meciului a fost semnata de Tiganasu, in proprie poarta, in minutul 53.Din etapa a IX-a, penultima, mai sunt de disputat meciurile FCSB Universitatea Craiova si Academica Clinceni - Sepsi OSK.Inaintea acestor doua meciuri , clasamentul este urmatorul:Clasament: 1. CFR Cluj - 51 de puncte, 2. FCSB - 45, 3. Sepsi - 37, 4. Universitatea Craiova - 37, 5. FC Botosani - 31, 6. Academica Clinceni - 29. FCSB poate egala matematic CFR Cluj in fruntea clasamentului, dar bucurestenii au beneficiat de o rotunjire in plus cu 0,5 puncte, dupa sezonul regulat, astfel ca formatia ardeleana este considerata campioana.CFR Cluj a mai castigat campionatul in 2008, 2010, 2012, 2018, 2019 si 2020.