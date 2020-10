Ciprian Deac: "De doua luni de zile nu joc nimic, nu stiu ce se intampla cu mine"

"Stiam exact ce jucatori au, stiam ca vom avea un meci dificil. E bine ca n-au reusit sa marcheze la inceput si ne-am dus in 0-0. Noi marcam mult din faze fixe, dar si exersam foarte mult. Mister a fost calm la pauza, jucam cu echipe bune, nu sunt echipe slabe in Europa League. Sa va spun sincer, eu sunt cel mai mare autocritic al meu. De doua luni de zile nu joc nimic, nu stiu ce se intampla cu mine. Sunt foarte realist. Nu e jocul meu, nu sunt multumit de mine, vreau mai mult pe faza ofensiva. Poate m-a ajuns si varsta, dar nu vreau sa cred acest lucru. Incerc sa ma pregatesc mult mai mult decat cei tineri, pentru ca varsta nu iarta pe nimeni, dar sper sa-mi revin. Sunt foarte suparat pe mine si pentru meciurile de la echipa nationala ", a spus Deac, potrivit digisport.ro, conform news.ro.Formatia CFR Cluj a invins, joi seara, in deplasare, cu scorul de 2-0 (0-0), echipa TSKA Sofia, intr-un meci din prima etapa a grupei A a Ligii Europa. In cealalta partida din grupa, AS Roma a invins cu 2-1 Young Boys, revenind de la 0-1.Pe stadionul Vasil Levski din Sofia, au marcat Rondon '53 si Deac '74 (penalti).In etapa urmatoare, la 29 octombrie, de la ora 22.00, vor avea loc meciurile: AS Roma - TSKA Sofia si CFR Cluj - Young Boys.