Ciprian Marica a facut praf nationala lui Radoi si nu-l iarta pe Denis Alibec: "E cu nadragii jos"

Practic, in afara postului de portar, toate celelalte compartimente ale tricolorilor au fost desfiintate de declaratiile lui Marica, inclusiv tactica aleasa de selectionerul Radoi fiind pusa la indoiala."Sunt lucruri care nu-mi plac la echipa nationala. Sistemul cu trei fundasi e neinteles. Nici Camora, nici Cretu nu au intrat in centru deloc. Zero centrari in careu, pase doar in spate", a spus Marica, la Pro X, despre fundasii Romaniei in partida de miercuri seara."As fi vrut sa vad viteza lui Dennis Man, dar n-am vazut-o. N-a facut diferenta, n-a scos om din joc. Tanase a reusit o combinatie, o pasa de gol, dar prea putin insa. Nici Nistor, nici Razvan Marin n-au verticalizat", a completat Marica.N-a fost uitat nici Denis Alibec , atacantul cu care Marica a mai avut un schimb dur de replici in aceasta toamna. "Alibec n-a fost in joc, cu nadragii jos, parca alearga in reluare. N-a tinut de minge, nu a plecat pe spatiu liber", a mai afirmat Marica. "Sa vina el sa joace", spunea Alibec in urma cu cateva luni dupa ce fusese criticat de Ciprian Marica.