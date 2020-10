Ciprian Tatarusanu a gresit grav la primul meci ca titular la AC Milan. "Diavolii", egal dramatic cu AS Roma

Conform news.ro, in minutul 14, la un corner executat de Pellegrini, Tatarusanu a iesit pe sub balon si Dzeko a marcat cu capul golul de 1-1, dupa ce Ibrahimovic deschisese scorul, in minutul 2.Saelemaekers a readus gazdele in avantaj, in minutul 47, dar in minutul 70 Tatarusanu a respins in fata o minge sutata de Mkhitaryan si Bennacer l-a faultat in careul mic pe Pedro, incercand sa degajeze balonul. Dupa consultarea VAR, Veretout a executat penalty-ul si a egalat, in minutul 71.Ibrahimovic a facut 3-2, tot din penalty, in minutul 79. Cinci minute mai tarziu, tot Ibrahimovic a deviat gresit o minge la un corner al oaspetilor, iar Kumbulla a marcat lejer, in poarta goala si a stabilit scorul final, 3-3.Revenit in vara, in Italia, Tatarusanu a fost titular pentru prima data intr-un meci oficial la AC Milan dupa ce Gianluigi Donnarumma a fost testat pozitiv cu Covid-19.In ciuda egalului, AC Milan se mentine pe primul loc in clasament, cu 13 puncte, fiind urmata de Napoli si Sassuolo, fomatia fundasului Vlad Chiriches , cu cate 11 puncte.AS Roma ocupa locul 9, cu opt puncte, la egalitate cu Verona, de pe locul 8.