Ciprian Tatarusanu a fost "super-erou" in derby-ul orasului Milano. Portarul roman a anuntat cat vrea sa mai joace fotbal

"Sunt in forma buna, am grija de mine, astfel ca, daca nu voi suferi vreo accidentare , sper sa mai joc cinci sau sase ani. Sunt profesionist, ma antrenez in fiecare zi ca sa fiu pregatit atunci cand mi se cere sa joc", a spus Tatarusanu la RAI Sport, potrivit Football Italia.In ceea ce priveste partida cu Inter, Ciprian Tatarusanu a afirmat ca eliminarea lui Zlatan Ibrahimovic a schimbat totul: "Ne-am luptat de la inceput pana la sfarsit, a fost un meci foarte bun. Din nefericire al doilea cartonas galben al lui Ibra a schimbat meciul. Am incercat sa mentinem rezultatul la 1-1, dar un gol frumos pe final ne-a facut sa pierdem meciul". Formatia AC Milan, cu Ciprian Tatarusanu in poarta, a fost eliminata , marti seara, de echipa lui Ionut Radu , Inter Milano, scor 1-2, in sferturile de finala ale Cupei Italiei. Ionut Radu a fost rezerva."Tatarusanu a fost super-erou in fata lui Inter, cand echipa sa a fost fortata sa joace in 10", au scris jurnalistii de la Tuttomercatoweb, remarcand evolutia portarului roman.AC Milan a condus datorita unul gol marcat de Ibrahimovici in minutul 31. In minutul 58, suedezul a fost eliminat. Inter s-a impus prin golurile lui Lukaku '71 (penalti) si Eriksen '90+7.