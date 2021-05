Sansa nesperata primita de Tatarusanu la AC Milan. Romanul poate fi titular in derby-ul cu Juventus

Potrivit informatiilor Sky Sport, titularul Gianluigi Donnarumma s-a confruntat, sambata, cu fanii, la centrul de antrenament Milanello, cu cateva ore inainte de meciul cu Benevento (2-0).Sositi "cu putin timp inainte de ora pranzului", suporterii in cauza ar fi reusit sa obtina o intalnire cu portarul in varsta de 22 de ani care il tine pe banca de rezerve pe romanul Ciprian Tatarusanu. Potrivit Sky Sport, discutia a fost aprinsa. Ultrasii i-ar fi cerut lui Donnarumma sa nu joace in meciul Juventus Torino , de la sfarsitul saptamanii viitoare, daca nu si-a prelungit contractul pana atunci.Gianluigi Donnarumma, al carui contract expira la finalul sezonului, a refuzat pana in prezent mai multe oferte de prelungire a intelegerii venite dn partea conducerii clubului.