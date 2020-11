Veste neasteptata la nationala Romaniei. Cel mai selectionat fotbalist si-a anuntat retragerea. Scrisoarea emotionanta de adio

Conform frf.ro, Ciprian a debutat in 2010 pentru Romania si a aparat timp de 11 ani poarta noastra, fiind participant cu prima reprezentativa la EURO 2016 si capitan al tricolorilor.Prin cele 73 de partide pentru nationala, devine ocupantul locului 17 in clasamentul all-time al jucatorilor cu meciuri pentru Romania, la egalitate cu Cosmin Contra Iata scrisoarea lui Ciprian Tatarusanu (34 de ani) in acest moment al carierei:"Am inceput sa ma gandesc serios la momentul retragerii mele de la echipa nationala inca de la inceputul acestui an. Pana la 34 de ani, am jucat mai bine de un deceniu pentru Romania, cu onoare si mandrie, de fiecare data recunoscator pentru ca sunt convocat si pentru ca pot canta imnul purtand cel mai important tricou pentru mine. Tricoul in care am visat sa joc de cand eram copil.In curand voi implini 35 de ani, asa ca in ultimele luni mi s-a intarit convingerea ca e momentul sa iau aceasta decizie. Am avut o relatie foarte buna cu toti selectionerii Romaniei din acesti 11 ani si cu toti membrii staff-urilor tehnice, asa ca orice speculatie legata de alte presupuse motive decat cele pe care vi le impartasesc nu isi are locul. Am fost convocat, am jucat, am aparat pentru Romania si in aceasta misiune speciala am pus tot ce am avut mai bun ca fotbalist.Pur si simplu cred ca este timpul ca alti portari romani sa vina din urma, sa apere poarta echipei nationale, iar eu sa fac un pas in spate. Avem portari tineri de mare perspectiva, avem portari cu experienta care pot face fata oricand acestui rol. S-a incheiat un ciclu, prin finalul campaniei de calificare la EURO si prin disputarea ultimei editii din Liga Natiunilor, si incepe un alt ciclu, prin preliminariile de Mondial programate in primavara. Asadar, acesta cred ca e momentul cel mai bun pentru ca povestea mea frumoasa la echipa nationala sa se incheie.Vreau sa multumesc tuturor suporterilor, selectionerilor, membrilor staff-urilor tehnice, Federatiei Romane de Fotbal, oamenilor din staff-urile administrative si medicale, alaturi de care am lucrat si de la care am invatat atat de multe lucruri.Poate ca felul meu de a fi nu a fost mereu cel asteptat de public si jurnalisti, dar stiu sigur ca acest fel de a fi a contat enorm pe teren, acolo unde am avut responsabilitatea cea mai importanta, aceea de a apara poarta Romaniei.Sunt fericit pentru 11 ani frumosi si va asigur ca am fost de fiecare data mandru sa joc pentru Romania, dand totul pentru echipa mea.Sa pot fi capitanul Romaniei a insemnat pentru mine cel mai frumos lucru din cariera. Va multumesc!"Citeste si: Ciprian Marica a facut praf nationala lui Radoi si nu-l iarta pe Denis Alibec: "E cu nadragii jos"