Ciprian Tatarusanu se intoarce pe banca de rezerve la AC Milan. Ce s-a intamplat cu titularul Donnarumma

Donnarumma a fost inlocuit intre buturile lui AC Milan de romanul Ciprian Tatarusanu la meciurile cu AS Roma (3-3), din campionatul italian, si Sparta Praga (3-0), din Europa League, dupa ce luni a fost testat pozitiv la Covid-19.Goalkeeper-ul italian, in varsta de 21 ani, a fost autorizat sa revina la antrenamente, impreuna cu colegul sau norvegian Jens Petter Hauge, testat la randul sau negativ in cursul zilei de vineri, dupa ce ambii au fost asimptomatici.In schimb, fundasul italian Matteo Gabbia, absent de pe teren din 9 octombrie, tot din cauza noului coronavirus, va fi supus unui nou control medical in cursul zilei de sambata, inainte de a-si putea relua pregatirile.AC Milan va juca duminica pe Dacia Arena din Udine impotriva formatiei locale Udinese , intr-o partida din cadrul etapei a 6-a din Serie A. Astfel, e de asteptat ca in poarta "diavolilor" sa reapara titularul Donnarumma, Tatarusanu urmand sa-si reia locul obisnuit, pe banca de rezerve.