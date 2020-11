VIDEO Ce gol fabulos a dat romanul de la Arsenal

Romanul a inscris cu un sut de la distanta, direct in vinclu.Sursa video: Catalin Sarmasan Football ManagementCirjan are 17 ani si a fost adus de Arsenal in vara lui 2019 din Liga 3 din Romania, de la Viitorul Domnesti. El a semnat in acest an primul contract de profesionist cu "tunarii".Managerul Mikel Arteta l-a chemat des pe fotbalistul roman la antrenamentele primei echipe a lui Arsenal.CITESTE SI: