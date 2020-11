Claudiu Keseru, doua goluri si o pasa decisiva pentru Ludogoret. Atacantul n-a fost convocat de Radoi la nationala

Conform agerpres.ro, Keseru a marcat doua goluri (45, 77) si a dat pasa decisiva la al treilea, reusit de Mavis Tchibota (65).Claudiu Keseru, care a jucat 84 de minute, nu a fost convocat de selectionerul Mirel Radoi la echipa nationala pentru meciurile cu Belarus (amical), Norvegia si Irlanda de Nord (ambele in Liga Natiunilor).Fundasul Cosmin Moti a fost integralist la Ludogoret, iar Dragos Grigore nu a facut parte din lot.Keseru are 5 goluri marcate in 7 partide in acest sezon din Prva Liga.Ludogoret Razgrad e prima in clasament, cu 26 puncte (11 jocuri), urmata de Lokomotiv Plovdiv, 23 p (11 j), TSKA Sofia , 21 p (12 j), FC TSKA 1948 Sofia, 19 p (12 j), etc.