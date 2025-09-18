Claudiu Keseru schimba echipa

Miercuri, 08 Aprilie 2020, ora 19:39
7970 citiri
Claudiu Keseru schimba echipa
Foto: Facebook/Claudiu Keseru

Claudiu Keseru va parasi Bulgaria si pe Ludogorets la sfarsitul acestui sezon.

Aflat in ultimele luni de contract cu Ludogorets, atacantul roman a luat decizia de a se transfera in tarile arabe.

Conform presei din Bulgaria, Keseru va semna cu Al-Rayyan, din Qatar.

Ajuns la 33 de ani, Keseru evolueaza la Ludogorets din 2015, reusind pentru gruparea bulgara 119 goluri in 199 de meciuri jucate.

A mai evoluat in cariera sa pentru FC Bihor, Nantes, Libourne, Tours, Angers, Bastia, FCSB si Al-Gharafa.

I.G.

Năsui (USR): ”E greu să le spui primarilor ”Trebuie să strângeți cureaua!”, când tu, Guvernul, nu ai strâns-o”
Năsui (USR): ”E greu să le spui primarilor ”Trebuie să strângeți cureaua!”, când tu, Guvernul, nu ai strâns-o”
Dacă cere o scădere a cheltuielilor la nivel local, Guvernul ar trebui să dea exemplu, consideră deputatul USR și fostul ministru al Economiei, Claudiu Năsui. Într-o intervenție la RFI de...
AUR acuză Guvernul și Președinția de complicitate la "genocidul cultural" al românilor din Ucraina, după închiderea școlilor în limba română de către autoritățile de la Kiev
AUR acuză Guvernul și Președinția de complicitate la "genocidul cultural" al românilor din Ucraina, după închiderea școlilor în limba română de către autoritățile de la Kiev
Senatorul AUR Cristina Dumitrescu acuză Kievul de "genocid cultural" împotriva celor circa 500.000 de români din Ucraina, după ce autoritățile au redus masiv predarea în limba română în...
#Claudiu Keseru Al Rayyan, #Claudiu Keseru schimba echipa , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Au batut palma si Leo Messi semneaza! Lovitura de proportii in fotbalul mondial
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
ADIO, FCSB! "Telenovela" Tavi Popescu s-a incheiat

Ep. 131 - Ilie Bolojan vrea noi reforme!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Teribil! Scădere drastică pentru România, în clasamentul FIFA. Ne apropiem de cel mai slab nivel din istorie
  2. Americanii s-au convins. Decizia luată în legătură cu Leo Messi
  3. România, în cădere liberă. Pe ce loc au ajuns tricolorii lui Mircea Lucescu
  4. Jose Mourinho, gata să semneze cu echipa care l-a eliminat din Liga Campionilor: „Ce antrenor ar refuza?
  5. S-a terminat meciul Soranei Cîrstea cu Iga Swiatek. Cu câți bani s-a ales românca
  6. Fost antrenor la naționala României, în stare gravă. A ajuns să cântărească doar 40 de kilograme!
  7. Răzvan Lucescu: ”Vom trăi cu această rușine!” Ce i s-a întâmplat românului
  8. Eroul lui Inter Milano, tachinat de Cristi Chivu: "Nu e genul lui"
  9. Simona Halep, despre retragerea din tenis: ”Îți trăiești viața...”
  10. Coșmar pentru Dinamo în Liga Campionilor. Ce-au făcut ”dulăii” în primele două meciuri