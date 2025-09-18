Claudiu Keseru schimba echipa

Claudiu Keseru va parasi Bulgaria si pe Ludogorets la sfarsitul acestui sezon.

Aflat in ultimele luni de contract cu Ludogorets, atacantul roman a luat decizia de a se transfera in tarile arabe.

Conform presei din Bulgaria, Keseru va semna cu Al-Rayyan, din Qatar.

Ajuns la 33 de ani, Keseru evolueaza la Ludogorets din 2015, reusind pentru gruparea bulgara 119 goluri in 199 de meciuri jucate.

A mai evoluat in cariera sa pentru FC Bihor, Nantes, Libourne, Tours, Angers, Bastia, FCSB si Al-Gharafa.

