Claudiu Niculescu, dat afara de la CS Mioveni. Antrenorul a ratat promovarea si a inceput dezastruos sezonul

Cu Niculescu antrenor, CS Mioveni a ratat promovarea in Liga 1 in urma play-off-ului din Liga 2, disputat in vara. De asemenea, rezultatele dezamagitoare au continuat in acest sezon, cand echipa lui Claudiu Niculescu a castigat doar 2 meciuri in 9 etape."In cursul serii de ieri, relatiile contractuale dintre antrenorii Claudiu Niculescu si Cornel Dobre si Clubul Sportiv Mioveni s-au incheiat cu acordul ambelor parti, pe cale amiabila. Conducerea clubului le multumeste celor doi antrenori pentru activitatea depusa si le ureaza succes in continuare. De pregatirea echipei se vor ocupa, pana la numirea unui nou staff tehnic, secundul Mihai Olteanu si antrenorul cu portarii, Iulian Ilie", este anuntul CS Mioveni, conform news.ro.Echipa CS Mioveni a fost invinsa luni, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, de formatia Universitatea Cluj, in etapa a noua a Ligii 2.