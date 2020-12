Egal pentru Dinamo in ultimul meci al anului. "Cainii rosii" au ratat victoria dupa o gafa a portarului

Meciul a fost slab in prima repriza, Paul Anton a deschis scorul pentru echipa din Stefan cel Mare, in repriza a doua"Cainii" s-au vazut egalati prin Chunchucov, dupa o gafa a portarului Mejias.Cu acest egal, Clinceniul ramane pe loc de play off, in timp ce Dinamo este pe 10, cu 16 puncte.Desfasurarea meaciuluiAcademica Clinceni: Valceanu - Pashov, Jutric, Patriche, Dobrescu - Achim, Cebotaru, Cascini, Andronic - Cr. Morar, RusescuRezerve: Ureche, Bilali, P. Petrescu, Boiciuc, Cristi Tanase, Ventura, C. Serban, Chunchucov, L. DumitriuAntrenor: Ilie PoenaruDinamo: Mejias - Sorescu, Puljic, Grigore, A. Radu - Camara, Anton, Gol, Fabbrini - Borcea, NemecRezerve: Esanu - Al. Mitrovic, Vlad Achim, G. Cretu, Ionut Serban, Bani, Magureanu, Magaye GueyeAntrenor: Ionel GaneMinutul 1 - a inceput meciulMinutul 14 - Paul Anton suteaza de la distanta, dar mingea trece putin pe langa poartaMinutul 42 - Andrei Radu scoate de pe linia portii sutul lui RusescuMinutul 45+2 - PauzaMinutul 45+1 - A inceput repriza a douaMinutul 51- Ocazie mare Dinamo. Nemec trimite o lovitura de cap, dar Valceanu scoate de langa baraMinutul 65- Paul Antone deschide scorul pentru Dinamo cu un sut de la distantaMinutul 76 - Clinceniul egaleaza prin Chunchucov, dupa ce portarul dinamovist scapa mingea in fataMinutul 90+ 3 - Finalul meciului