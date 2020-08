Clubul AS Roma, vandut pentru 600 de milioane euro

Acordul prevede cedarea unei proportii de 86,6 la suta dinte actiunile clubului pentru suma de 591 de milioane de euro. Operatiunea ar trebui incheiata pana al finalul lunii august.Pallotta a cumparat clubul din capitala Italiei in 2011 si de atunci echipa nu a castigat niciun trofeu.Rar prezent in Italia, miliardarul american este nepopular in randul fanilor, care ii reproseaza printre altele gestionarea cazurilor Francesco Totti si Daniele De Rossi, legende ale echipei, indepartate din club.Texanul Dan Friedkin este proprietarul Friedkin Group, un consortiu de servicii financiare.AS Roma a incheiat ultima editie a Serie A pe locul 5, de Liga Europa.