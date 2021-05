Clubul lui David Beckham, Inter Miami, amendat cu doua milioane de dolari. Ce reguli a incalcat

"MLS a sanctionat Inter Miami, care a incalcat regulile in materie de salarizare in sezonul 2020, privindu-i pe Blaise Matuidi si Andres Reyes. O amenda de 2 milioane de dolari a fost data clubului, una de 250.000 de dolari coproprietarului delegat Jorge Mas, in timp ce Paul McDonough, director sportiv la acea vreme, a fost suspendat din toate functiile pana la finalul sezonului 2022", a anuntat Liga nord-americana de fotbal.Cei doi jucatori nu sunt vizati de aceste incalcari ale regulamentului.Liga a deschis o ancheta in martie referitor la conditiile lui Matuidi, care a beneficiat de salariu mai mare cand a semnat cu Inter Miami in august 2020.El nu a fost numit jucator desemnat, adica un fotbalist ce ar putea dispune de un salariu mai mare de plafonul MLS, in conditiile in care in lot erau mexicanul Rodolfo Pizarro si argentinienii Matias Pellegrini si Gonzalo Higuain.