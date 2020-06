Clubul Mallorca a fost amendat cu suma de 301 euro pentru ca un fan a patruns pe teren la meciul cu FC Barcelona

Ziare.

com

FC Barcelona a invins, sambata, in deplasare, cu scorul de 4-0, echipa Mallorca, in etapa a XXVIII-a a campionatului Spaniei. Desi meciul s-a jucat fara spectatori, in minutul 53 un baiat imbracat in tricoul nationalei Argentinei cu numarul lui Lionel Messi , dar care nu avea masca, a intrat pe teren si a incercat sa faca o poza cu Jordi Alba.El a fugit apoi spre centrul terenului, fiind in cele din urma retinut de agentii de securitate.LaLiga a anuntat ca il va actiona in instanta pe suporterul care a intrat pe teren la meciul de sambata Mallorca - FC Barcelona.Forul considera incidentul "o fapta penala" si condamna "total" ce s-a intamplat. "Acest tip de commportament pune sanatatea celorlalti in pericol si poate adduce atingere integritatii competitiei", a precizat LaLiga.Fanul a declarat pentru Cadena Cope ca a sarit un gard de doi metri pentru a ajunge in stadion. "Am planuit asta de cand am aflat ca se va juca meciul. Voiam sa-mi fac o fotografie cu Messi si sa il intalnesc, pentru ca este idolul meu", a explicat el.Tanarul de 17 ani risca sa primeasca o interdictie de a intra pe stadioane doi ani si o amenda pana la 60.000 de euro.