Tragedie financiara pentru cele mai bogate cluburi de fotbal. Cate miliarde de euro s-au pierdut in pandemie. Barcelona e prima in "Liga Banilor"

Marti, divizia Sports Business Group a Deloitte a lansat cea de-a XXIV-a editie a Football Money League, care prezinta performantele financiare ale cluburilor de fotbal, "gaura" din bugetele celor mai bogate 20 de formatii de pe Batranul Continent fiind de aproximativ doua miliarde de euro.In ciuda faptului ca se confrunta cu grave probleme financiare, dar si de rezultate Barcelona ramane in fruntea "Ligii Banilor", cu venituri de peste 715 milioane de euro, in sezonul 2019/2020, in timp ce Real Madrid este pe locul 2, cu aproape 715 milioane de euro, iar Bayern Munchen pe 3, cu 634 de milioane. Echipele din Premier League Manchester United (580 de milioane - locul 4), Liverpool (558 milioane - locul 5), Manchester City (549 de milioane - locul 6), Chelsea (469 de milioane - locul 8) si Tottenham Hotspur (445 de milioane - locul 9) fac parte din Top 10 cluburi din punct de vedere al veniturilor obtinute pe parcursul unui an afectat de impactul COVID-19. PSG , locul 7 - 540 de milioane, si Juventus, locul 10 - 398 de milioane, incheie Top 10.Scaderea notabila a veniturilor primelor 20 de cluburi, de 12%, este in mare parte rezultatul COVID-19. Pandemia a avut ca rezultat o scadere semnificativa a veniturilor din difuzare TV, in principal din cauza amanarii veniturilor si reducerilor acordate difuzorilor, impreuna cu o scadere a veniturilor din ziua meciurilor, deoarece fanii nu au putut asista la jocuri.COVID-19 a impiedicat, de asemenea, evaluarea Deloitte a performantei intre cluburi si ligi. De exemplu, sfarsitul neregulat al sezoanelor din Europa a insemnat ca unele cluburi si-au finalizat competitiile inainte de iunie, iar veniturile din transmisiile TV au intrat in sezonul 2019-2020, in timp ce alte ligi - cum ar fi Premier League - au fost finalizate in iulie, rezultand ca o parte din veniturile din transmisiile meciurilor au intrat in conturile anului urmator.Au existat, de asemenea, limitari cauzate de veniturile diferite din sponsorizari. De exemplu, Liverpool a jucat in sezonul trecut partida din optimile Ligii Campionilor impotriva formatiei Atletico Madrid in fata spectatorilor, pe Anfield, in timp ce Manchester City a jucat meciul echivalent din aceeasi faza cu usile inchise.Veniturile clubului Manchester United au scazut cu 19%, cel mai mult, si gruparea a iesit din primele trei cluburi ale analizei pentru prima data. Acest lucru a fost cauzat in mare parte de faptul ca nu a evoluat in Liga Campionilor 2019-2020, de absenta veniturilor din zilele de meci, de amanarile unor incasari si de reducerile acordate difuzorilor.Barcelona a suferit a doua mare scadere a veniturilor din Money League, de 15 la suta. Rezultatele echipei catalane au fost mai slabe, pe masura ce vin dupa un an record, 2018-19, cand Barcelona a devenit primul club care a depasit bariera de 800 milioane de euro venituri.Doar doua cluburi din Top 20 ale "Ligii Banilor", FC Zenit si Everton, au inregistrat o crestere a veniturilor, comparativ cu anul precedent.