Coleg cu David Luiz si Di Maria la Benfica, a facut sute de mii, de euro din imobiliare. "Benfica a venit pentru Torje si m-a luat pe mine"

2 milioane de euro a platit Benfica pentru transferul lui Laszlo Sepsi."Am ajuns la 21 de ani, la Benfica. David Luiz, Di Maria erau acolo. Rui Costa, Nuno Gomes jucau si ei, dar erau aproape de retragere.Portughezii au trimis un scouter la Iasi, la un meci de tineret, Romania- Franta.De fapt, ei au venit pentru Tatarusanu si Torje si acelui om i-a placut de mine. De atunci si pana s-a realizat transferul, au mai venit sa ma vada in 7-8 meciuri , la Bistrita.A fost greu pentru mine, ca eram copil, la 21 de ani, sa ajung la Lisabona. Veneam cu lipsuri din fotbalul romanesc, pentru ca avem un fotbal slab.Nu am reusit sa ma impun si m-au trimis la Racing Santander, unde am fost imprumutat. Acolo, chiar mi-a prins bine acea perioada. Am jucat contra lui Messi, Raul. Era Barcelona lui Guardiola, o splendoare.Cu David Luiz am mai tinut legatura, mai vorbeam din cand in cand. Ma intelegeam bine cu el, in acea perioada", a declarat Sepsi, pentru Ziare.com.Ajuns la 33 de ani, fostul jcuator al Benficai nu se mai vede in fotbalul romanesc. Oamenii care conduc i se par total neprofesionisti."As vrea sa mai joc, dar nu am unde. Mi se par lucrurile neptrofesioniste.Nu sunt accidentat, fizic ma simt bine, simt ca mai pot, dar sunt multe lucruri care nu ma incanta.Am avut ceva discutii in iarna cu Dinamo si Voluntari si in aceasta vara cu echipe din liga 2, dar deocamdata la stadiul de discutii. Nici nu stiu daca m-am retras", a spus fotbalistul, pentru Ziare.comSepsi s-a gandit si la afaceri, a investit in imobiliare."Am facut cu un partener, la Targu Mures, un complex de blocuri, in 2018, cu 300 de apartamente si le-am vandut pe toate. A fost o afacere profitabila, am iesit bine.Piata s-a mai blocat, acum, cu acest virus.E un domeniu unde mi-ar placea sa mai investesc.Antrenor nu ma vad. Poate director sportiv, dar la noi, in Romania, e greu, pentru ca nimeni nu-ti asculta ideile", a declarat Sepsi, pentru Ziare.com