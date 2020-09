Mihai Pintilii: "Petrea imi transmite schimbarile prin telepatie"

FCSB a invins, duminica seara, la Giurgiu, cu scorul de 3-0, echipa FC Arges, intr-un meci din etapa a patra a Ligii I. Golurile au fost marcate de Man ('13, '22, '72)."Prin telepatie imi transmite Petrea schimbarile. Prin telefon, normal, daca Petrea e in pat. Sunt atatia oameni pe langa echipa care pot sa-l sune sa-mi transmita. E un lucru foarte simplu. Hai ca daca vrei o zic si pe aia, iau telefonul data viitoare si ii zic sa ma sune pe banca, ca sa fiu smecher. Bine?".Pintilii le-a multumit jucatorilor tineri din echipa pentru prestatie si l-a laudat pe portarul Catalin Straton. "Ne bucuram ca am castigat, importante erau cele trei puncte si asta ne da moral. Va fi alt meci, alta discutie in Liga Europa. Sper ca la urmatorul test sa iasa toti baietii ok. Emotii avem si noi la fiecare test. Zicem ca am castigat la loto cand iesim negativi. E un stres foarte mare cand facem testul. Au fost 13 sau 14 jucatori si am mai luat de la echipa a doua. E foarte greu pentru ei. Au tras de ei si le multumesc pe aceasta cale. Straton este un portar foarte bun si se vede ca ne ajuta. (...) N-a luat gol echipa, fundasii sunt cei mai buni. Si portarul", a afirmat Mihai Pintilii pentru posturile care transmit Liga I.