Comisia de Disciplina a FRF a penalizat FCSB cu 30.000 de lei pentru incalcarea Protocolului de reluare a competitiilor

"In baza Protocolului de reluare a competitiilor sezonul 2019 -2020 - Capitolul VIII punctul 15, Fotbal Club FCSB SA se sanctioneaza cu penalitate de 30.000 lei", se arata pe site-ul FRF.Conform punctului mentionat in decizia FRF, "permiterea accesului in zona vestiarelor a unor persoane care nu se afla pe lista stabilita de clubul organizator sau care nu detin documente de acces (ID-uri/legitimatii eliberate de clubul organizator)" se penalizeaza cu 30.000 de lei.Meciul FCSB - Dinamo, contand pentru mansa secunda a semifinalelor Cupei Romaniei, s-a disputat la 8 iulie si a fost castigat cu scorul de 1-0 de FCSB.