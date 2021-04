Comisia Europeana critica dur proiectul Superligii de fotbal: "Nu se pune problema"

"Trebuie sa aparam un model european de sport bazat pe valori, diversitate si integrare. Nu se pune problema a-l rezerva pentru cateva cluburi bogate si puternice care vor sa rupa legaturile" cu federatiile nationale, a scris acest inalt oficial al executivului european, Margaritis Schinas, comisar responsabil cu Promovarea stilului de viata european (Cultura, Educatie).Proiectul Superligii europene a fost anuntat oficial, duminica seara, printr-un comunicat oficial al cluburilor fondatoare."Douasprezece dintre cele mai importante cluburi europene anunta ca au ajuns la un acord pentru crearea unei noi competitii, Super Liga, guvernata de gruparile sale sale fondatoare. Cluburile fondatoare spera sa se angajeze in discutii cu UEFA si FIFA pentru a gasi cele mai bune solutii pentru noua liga si pentru fotbal in ansamblu", se arata in comunicat.Presedintele acestui grup este Florentino Perez , conducatorul de la Real Madrid