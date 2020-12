Concluzia lui Edi Iordanescu dupa egalul cu Craiova: "Echipa are nevoie de pauza". Capitolele la care a suferit campioana CFR Cluj

"Ambele echipe si-au impartit momentele. Sunt aproape patru saptamani de cand am venit, sunt foarte multe lucruri pozitive si semnale bune pentru noi. Am avut patru jocuri foarte grele, intr-un timp extrem de scurt si comprimat si cu deplasarea la Berna, patru jocuri fara gol primit, e un element extrem de pozitiv si asta ma bucura si inseamna siguranta, inseamna echilibru, inseamna organizare. In trei meciui am marcat de doua ori, astazi nu am reusit. Am avut situatiile noastre, au fost situatii clare cu Vinicius, cu Burca, au fost si alte momente in care puteam sa cream situatii. Craiova a avut si ea situatiile ei. Cred ca inchidem anul bine, 10 puncte din 12 posibile in conditiile adversariilor foarte grei pe care i-am avut. Se vede ca echipa are nevoie de energie, de pauza ca sa-si incarce bateriile", a spus Edi Iordanescu."Am suferit cu totii din multe puncte de vedere, in special la circulatia mingii, nu am avut limpezime, nu am avut o claritate, nu am avut miscarea care trebuia in teren, nu am avut mobilitate, nu am jucat in terenul adversarului, nu am creat atat de mult cat mi-as fi dorit eu si in flancuri, nu am reusit sa aducem superioritate, am suferit la ceea ce inseamna jocul pozitional. Dar am spus inainte de meci ca avem un adversar care are valoare, care are calitate, care anul trecut s-a batut pana in ultima etapa cu sanse la titlu, iar anul acesta sunt sigur ca din nou vor fi angrenati in lupta pentru titlu. Tragand linie, ma bucura ca echipa este neinvinsa in competitie de cand lucram impreuna si lucrul acesta imi da incredere pentru viitor", a declarat Iordanescu, la microfonul televiziunilor care transmit Liga I.CFR Cluj a terminat la egalitate, scor 0-0, meciul disputat marti, pe teren propriu, cu CS Universitatea Craiova, in etapa a XV-a a Ligii I. Aceasta a fost ultima partida a anului in primul esalon.Citeste si: Noua "soacra" a Madalinei Ghenea si-a suparat fiul fotbalist: "Mama, termina, de ce faci asa cu gura? Ai 40 de ani"