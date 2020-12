Se schimba legile in Anglia. Ce conditii trebuie sa indeplineasca un fotbalist roman pentru a juca in Premier League

"Federatia engleza de fotbal (FA), Liga engleza de fotbal (EFL) si Premier League au prezentat luna trecuta proiectul lor referitor la obtinerea permiselor de munca, iar acesta a fost aprobat acum de catre Ministerul de Interne", precizeaza FA intr-un comunicat.Fara nicio surpriza, acest proiect prevede ca, incepand din 31 decembrie, data la care Marea Britanie va parasi oficial Uniunea Europeana, cluburile engleze vor fi nevoite sa solicite un permis de munca de la autoritatile fotbalistice pentru a putea recruta jucatori europeni, asa cum au procedat pana acum in cazul fotbalistilor din afara UE.Acordarea acestui permis se va face printr-un sistem de puncte, pe baza numarului de selectii ale jucatorului in echipa sa nationala si la categoriile de tineret, prestigiul clubului de la care provine (nivelul campionatului sau, clasarea in acest campionat , parcursul in competitia europeana) si numarul sau de aparitii alaturi de acest club.Cluburile engleze nu vor putea recruta mai mult de trei jucatori straini cu varsta sub 21 de ani in timpul perioadei de mercato din iarna si nu mai mult de sase intr-un sezon.Un alt aspect care va schimba radical situatia: iesirea Marii Britanii din UE inseamna ca Anglia va intra sub incidenta regulilor FIFA care interzic recrutarea de jucatori straini sub 18 ani.Aceste noi dispozitii sunt menite sa contribuie la garantarea faptului ca "nicio masura legata de Brexit nu are un efect nefast asupra succesului Premier League sau a perspectivelor echipelor engleze", potrivit lui Richard Masters, presedintele Premier League, citat in comunicat.