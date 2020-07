Confesiunile lui Hagi: "Cu cat suntem mai putini, cu atat suntem mai saraci. Traim in epoca globalizarii, unde trebuie sa creezi un brand si apoi sa-l vinzi. Eu zic lucruri mari, dar nu ma bagati in seama. Cred ca sunt mic"

"Nu a fost un meci usor. Ma bucur, este o zi fericita pentru mine, ca avem cele mai multe goluri marcate in acest sezon. Eu sunt adeptul a 18 echipe. Pentru Romania este ideal campionatul cu 18 echipe.Cu cat suntem mai putini, cu atat suntem mai saraci. Pentru mine, Romania este cea mai puternica din lume.Traim in epoca globalizarii, unde trebuie sa creezi un brand si sa stii sa-l vinzi. Eu zic lucruri mari, dar nu ma bagati in seama, cred ca sunt mic. Ca sa facem ceva in fotbal, trebuie sa ai un buget de 25-26 de milioane.Au inceput sa ne cumpere vecinii jucatorii. Iancu va pleca pentru cateva sute de mii, e nimic, e golgeterul campionatului, pleaca pe nimic.Am fost pe la minister, m-am dus cu cateva idei, dar am vazut ca m-au luat la misto, pe la televizor", a spus Hagi la Digisport.Emil Sandoi nu a obtinut nici un punct de cand a venit antrenor la Chindia."Sunt dezamagit de atitudinea pe care am avut-o in prima repriza. M-a nemultumit lipsa de curaj. Am facut foarte multe greseli individuale. Va fi greu in continuare, dar nu imposibil", a spus antrenorul Chindiei la Digi Sport.