Scandal in fotbalul mondial. Paul Pogba il ataca pe Jose Mourinho

"Relatia pe care o avem acum cu Ole este diferita, el nu este impotriva jucatorilor. Si nu ii da la o parte ca si cum nu ar mai exista.Aceasta este diferenta dintre Mourinho si Ole. Candva am avut o relatie foarte buna cu Mourinho, a vazut asta toata lumea, iar ziua urmatoare nu stiu ce s-a intamplat. Aceasta este cea mai ciudata situatie in relatia mea cu Mourinho si nu va pot explica, pentru ca nu stiu", a afirmat Pogba.Paul Pogba joaca la Manchester United din august 2016, el fiind transferat la cateva luni dupa venirea lui Jose Mourinho la conducerea echipei. In sezonul 2016/2017, Manchester United a castigat Cupa Ligii si Liga Europa.Insa relatia lui Mourinho cu unii jucatori s-a deteriorat dupa al doilea sezon, in care nu s-au obtinut trofee, si dupa un start slab de sezon 2018/2019. Tehnicianul a avut un conflict cu Pogba dupa ce jucatorului i-a fost retrasa calitatea de vicecapitan al echipei, in septembrie 2018. Trei luni mai tarziu, Jose Mourinho a fost demis si conducerea echipei din Manchester a fost preluata de Ole Gunnar Solskjaer.