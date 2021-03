O fosta glorie dinamovista a murit de Covid-19: "L-am inmormantat in sac!"

"S-a dus si "Flencea"! Extrema stanga la Dinamo Bucuresti la inceputul anilor 60, Constantin David (79 de ani), "Flencea" pentru apropiati, a plecat dintre noi intr-o lume mai buna. "Flencea" a prins acea generatie de campioni dinamovisti, pregatita de Traian Ionescu si Dumitru Nicolae Nicusor, unde straluceau, printre altii, Ion si Lica Nunweiller, Ion Pircalab, Ene II, Piti Varga, Titi Fratila, Datcu si Utu. Dumnezeu sa-l odihneasca!" a anuntat ofiterul de presa al lui Dinamo, Ionel Culina.David a castigat patru titluri alaturi de echipa din "Stefan cel Mare" si o Cupa a Romaniei, trofeu obtinut in fata rivalei din Ghencea "A facut Covid, l-am dus la spital la Municipal, iar acolo... E teribil! Nu pot sa concep ca s-a dus, viata nu ne iarta. Avea stimulator cardiac, ii scazuse tensiunea, riscam sa-l pierdem din acel moment. Regimul de inmormantare a fost strict, o intreaga zapaceala. L-am inmormantat in aceeasi zi, in sac, nici nu mai vreau sa vorbesc despre asta. Multumim tuturor celor care nu l-au uitat si aveti grija de dumneavoastra", a marturisit pentru gsp.ro fratele fostului dinamovist, Dan David.b>Citeste si: