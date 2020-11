Viitor sumbru pentru Dinamo. Contra: "Falimentul va fi unica solutie"

Nu se stie insa cand se va intampla acest lucru, mai ales ca Pablo Cortacero, actionarul majoritar al clubului, este carantinat in Spania din cauza faptului a fost testat pozitiv cu virusul Sars- COV- 2.Cu aceste probleme la echipa si cu doar o victorie in 8 meciuri in campionat , antrenorul Contra anunta dezastrul la Dinamo."Dinamo trebuie sa aiba un stadion nou. Steaua deja are unul, Rapid va avea unul, iar Arcul de Triumf este nou-nout si cochet. Ar fi putut si Dinamo sa aiba un stadion nou, care sa fie inaugurat in vara.Trebuie ca toti dinamovistii sa se gandeasca daca se va ajunge la un consens din acest punct de vedere.Fara construirea unui nou stadion, a unei baze noi si fara ca Dinamo sa ajunga la un nivel ridicat din punct de vedere al infrastructurii, clubul va ajunge pana la urma in faliment.Asta indiferent ca este condus acum de Pablo Cortacero sau ca vor veni alti investitori. Daca aceste lucruri nu se vor face in viitor, eu cred ca falimentul va fi unica optiune", a spus Cosmin Contra pentru Protv.Dinamo Bucuresti joaca duminica cu FC Viitorul , in deplasare, intr-un meci in care victoria este singura optiune a oamenilor lui Cosmin Contra.