Cosmin Contra n-a convins la interviul de angajare: "Au ales pe altcineva"

Contra a dezvaluit la LookSport ca a avut mai multe discutii, dar niciuna nu s-a concretizat. Contra a spus ca a fost la un interviu cu patronul de la Sheffield Wednesday, penultima din Championship (Liga a doua engleza), insa nu a fost el cel ales."Au fost oferte, au fost discutii. Am fost aproape sa ajung in Championship la Sheffield Wednesday. Nu s-a intamplat asta, am avut un interviu cu patronul echipei, am fost foarte aproape, dar pana la urma s-a decis sa se mearga pe un antrenor local. Exista interes din mai multe tari. In Romania nu vreau sa mai revin prea curand", a declarat Cosmin Contra Citeste si: