Sex-party la Copa America? Vedetele unei nationale de top ar fi chemat prostituate la hotel

pandemia inca faca ravagii in America de Sud.Aeste reguli ar fi fost incalcate de jucatorii nationalei statului Chile, in frunte cu ArturoVidal, care ar fi sarbatorit sambata seara la hotel cu prostituate.Pe langa Vidal, la petrecere ar mai fi participat, conform ziarului Marca, Garm Medel, EduardoVargas, Pablo Aranguiz si Pablo Galdames.Stirea a fost dezmintita de capitanul Bravo si de selectionerul Lasarte intr-o conferinta depresa, insa acestia nu fost prea convingatori.Selectionerul a declarat ca, intr-adevar, s-au incalcat regulile, asta doar pentru ca in hotela patruns o frizerita care le-a aranjat parul jucatorilor.Iar Vidal si Medel au fost deja amendati cu 25.000 de euro pentru asta.Insa frizerita ar fi venit la hotel inaintea partidei dintre Chile si Bolivia de vineri. Pecand petrecerea s-ar fi dat sambata seara, la o zi dupa meci. Iar anularea antrenamentului deduminica doar a intetit zvonurile.