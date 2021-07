Messi n-are contract, dar face spectacol in Copa America: a dus Argentina in semifinale VIDEO

Un gol. Dos asistencias. Mas angulos del partido del 🔟 🇦🇷



¿Que mas podemos pedir? 😍#VibraElContinente #CopaAmerica pic.twitter.com/ItLjdgyT3f - Copa America (@CopaAmerica) July 4, 2021

Chir daca a ramas liber de contract dupa ce angajamentul cu Barcelona i-a expirat, Messi nu pare foarte preocupat. Dimpotriva.El a marcat un gol si a dat doua pase de gol in victoria Argentinei cu Ecuador, 3-0 in sferturile de finala ale Copei America.Pumele vor juca in semifinale contra Columbiei, iar Brazilia va intalni Peru.Argentina - Ecuador 3-0