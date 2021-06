Copa America: Brazilia a spulberat Peru, iar Neymar pune in pericol recordul lui Pele

Selecao a obtinut a doua sa victorie in competitie, dupa 3-0 cu Venezuela, prin golurile inscrise de Alex Sandro (12), Neymar (68), Everton Ribeiro (88) si Richarlison (90+3).Nationala auriverde, care tinteste al zecelea sau trofeu in competitie, invinsese Peru si in finala editiei trecute, in 2019, cu 3-1.Brazilia a ajuns la noua victorii consecutive si nu a primit gol in ultimele sase partide. Ultima echipa care marcase contra Braziliei a fost chiar Peru, in meciul pierdut cu 2-4 in octombrie 2020, la Lima, in preliminariile Cupei Mondiale din 2022.Selectionerul Tite a decis sa faca schimbari in echipa dupa meciul cu Venezuela, inlocuind nu mai putin de sase jucatori , printre cei odihniti fiind Marquinhos, Casemiro si Paqueta. Acest lucru a permis si revenirea lui Thiago Silva in centrul apararii, dupa accidentarea suferita in tricoul lui Chelsea in finala Ligii Campionilor.Pe stadionul Olimpico Nilton Santos au evoluat echipele:Brazilia: Ederson - Danilo (Emerson, 84), Eder Militao, Thiago Silva, Alex Sandro (Renan Lodi, 77) - Fabinho, Fred - Everton Cebolinha (Everton Ribeiro, 46), Gabriel Jesus (Roberto Firmino, 72), Gabriel Barbosa 'Gabigol' (Richarlison, 46), Neymar. Selectioner: Tite.Peru: Pedro Gallese - Aldo Corzo, Christian Ramos, Luis Abram, Marcos Lopez - Renato Tapia, Yoshimar Yotun (Alexis Arias, 74), Andre Carrillo, Sergio Pena (Luis Iberico, 67), Christian Cueva (Gerald Tavara, 74) - Gianluca Lapadula (Alex Valera, 67). Selectioner: Ricardo Gareca.A arbitrat argentinianul Patricio Loustau.In celalalt meci al grupei, Columbia si Venezuela au terminat nedecis, 0-0, joi, la Goiania.Venezuela, constransa sa alinieze multe rezerve din cauza a numerosi titulari infectati cu noul coronavirus, a aratat determinare. Portarul Wuilker Farinez, de la Lens, a fost cel mai bun om al echipei antrenate de portughezul Jose Peseiro.Columbia a avut nu mai putin de 23 de suturi pe poarta, fata de doar doua ale adversarei.Alexander Gonzalez, fostul fundas al echipei Dinamo Bucuresti, a evoluat 88 de minute pentru Venezuela.Columbienii au terminat meciul in zece oameni, Luis Diaz fiind eliminat in final (90+3).Pe stadionul Olimpico Pedro Ludovico Teixeira au evoluat echipele:Columbia: David Ospina - Daniel Munoz, Yerry Mina, Davinson Sanchez, William Tesillo - Wilmar Barrios, Matheus Uribe, Juan Guillermo Cuadrado, Edwin Cardona (Luis Diaz, 61) - Luis Fernando Muriel (Jaminton Campaz, 61), Duvan Zapata (Miguel Borja, 72). Selectioner: Reinaldo Rueda.Venezuela: Wuilker Farinez - Alexander Gonzalez (Ronald Hernandez, 88), Francisco La Mantia, Luis Martinez, Luis Del Pino Mago, Yohan Cumana - Junior Moreno, Bernaldo Manzano (Yangel Herrera, 58), Jose Martinez, Cristian Casseres (Edson Castillo, 88), Fernando Aristeguieta (Sergio Cordova, 82). Selectioner: Jose Peseiro.A arbitrat paraguayanul Eber Aquino.Clasament:1. Brazilia 6 puncte (2 jocuri)2. Columbia 4 p (2 j)3. Venezuela 1 p (2 j)4. Ecuador 0 p (1 j)5. Peru 0 p (1 j)