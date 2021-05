Veste soc in fotbalul sud-american. Argentina nu mai poate gazdui Copa America. Unde vor juca Messi si Neymar

"Conmebol informeaza ca, avand in vedere circumstantele actuale, a decis sa suspende organizarea Copei America in Argentina", se mentioneaza intr-un comunicat al forului sud-american.Conmebol precizeaza ca analizeaza "oferta altor tari care si-au exprimat interesul de a gazdui turneul continental". Printre optiunile posibile se numara Chile, dupa cum a mentionat recent un oficial Conmebol, argentinianul Gonzalo Belloso. Copa America este cea mai importanta competitie internationala organizata de Conmebol. Argentina ar fi trebuit sa gazduiasca Copa America impreuna cu Columbia, tara in care tulburarile sociale au dus la pierderea a zeci de vieti si au facut imposibila organizarea competitiei.In ceea ce priveste Argentina, ministrul Sanatatii, Carla Vizzotti, a avertizat recent despre dificultatile de a organiza turneul, deoarece tara de 45 de milioane de locuitori trece prin cea mai critica perioada a pandemiei, cu peste 41.000 de persoane infectate doar joi. Argentina a depasit 3,7 milioane de cazuri pozitive si 77.000 de decese de la inceputul starii de urgenta sanitara.