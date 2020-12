Corneliu Papura, dupa 0-0 cu CFR Cluj: "Nu sunt multumit, cred ca am avut gol valabil". Ce spune antrenorul Craiovei despre inlocuirea sa

Tehnicianul gruparii din Banie considera ca oltenii au avut cele mai mari ocazii si un gol valabil, in minutul 90, la un balon trimis in bara de Ovidiu Bic, care a cazut pe linia portii."Nu pot sa fiu multumit de rezultat in momentul in care avem astfel de situatii, e nedrept", a declarat Papura."Am aratat caracter, am aratat ca suntem o echipa puternica si ne putem mobiliza in momente grele. E prima parte a campionatului, nu sunt multumit sau nemultumit, asa au stat lucrurile, vedem ce facem in partea a doua a campionatului", a completat antrenorul Craiovei."Cine vorbeste sa raspunda", a mai spus Papura despre zvonurile privind numirea unui nou antrenor la CSU Craiova.CFR Cluj a terminat la egalitate, scor 0-0, meciul disputat marti, pe teren propriu, cu CS Universitatea Craiova, in etapa a XV-a a Ligii I. Aceasta a fost ultima partida a anului in primul esalon.Citeste si: Noua "soacra" a Madalinei Ghenea si-a suparat fiul fotbalist: "Mama, termina, de ce faci asa cu gura? Ai 40 de ani"